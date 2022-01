Dramma a Benevento, 45enne trovata morta in casa: disposta autopsia FOTO - Il ritrovamento nel pomeriggio all'interno di un appartamento al Viale Mellusi

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di una 45enne trovata nel pomeriggio di oggi senza vita nel suo appartamento al viale Mellusi di Benevento. Sono stati i familiari a far scattare l'allarme dopo che non erano riusciti a mettersi in contatto con lei. Quando sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta, l'hanno trovata nel soggiorno priva di vita.

Inutili, purtroppo, i soccorsi per la 45enne di Benevento che viveva da sola all'interno dell'abitazione. L'allarme dopo delle 17. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Su disposizione del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro, ha effettuato un sopralluogo ed una prima visita esterna. Al termine dei rilievi la salma della donna è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale san Pio di Benevento.