Pugni e calci, trauma cranico e fratture per 27enne: a processo un 21enne Giudizio immediato per Francesco Cifiello, di Benevento. Probabile il ricorso ad un rito alternativo

Il giudizio immediato, chiesto dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino, è stato fissato dal gip Maria Di Carlo per il prossimo 3 marzo, ma la scelta più probabile è il ricorso ad un rito alternativo per Francesco Cifiello (avvocato Antonio Leone), 21 anni, di Benevento, accusato di lesioni gravissime.

L'imputazione, per la quale a novembre era stato colpito dall'obbligo di firma tre volte a settimana e, un mese più tardi dal divieto di accesso, disposto dal questore Edgardo Giobbi, a tutti i pubblici esercizi di piazza Piano di Corte nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi, per 2 anni, dalle ore 18 alle 6.00 del giorno successivo, è relativo all'episodio accaduto il 22 settembre, appunto, in piazza Piano di Corte.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sceso da una Nissan, avrebbe aggredito e sferrato calci e pugni ad un 27enne - è assistito dall'avvocato Federico Paolucci-, ricoverato in prognosi riservata al Rummo per un trauma cranico commotivo nella regione temporale sinistra e la frattura del seno mascellare sinistro.

