Ha fatto il pieno di benzina con 100 euro falsi, assolto un giovane La sentenza per un 24enne di San Giorgio la Molara

Era acusato di spendita di banconote false, è stato assolto. E' la sentenza del giudice Perrotta per Vincenzo Paradiso, 24 anni, di San Giorgio la Molara, chiamato in causa per un episodio accaduto il 25 marzo del 2019, quando era stato denunciato ai carabinieri dal titolare di un'area di servizio di aver fatto il pieno di benzina della sua autocon una banconota falsa da100 Euro.

Paradiso è stato difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino.