Perde cellulare in macchina che cerca di rubare, danneggia auto della Volante Arrestato Marco Chiariello, 22 anni, di Benevento

Non si sarebbe accorto di aver perso il telefonino nell'auto che stava cercando di rubare. Una circostanza rispetto alla quale si sarebbe difeso sostenendo che il cellulare gli era stato rubato tre giorni prima, ma ciò non gli ha evitato l'arresto. Nel mirino degli agenti della Volante, Marco Chiariello (avvocato Gerardo Giorgione), 22 anni, di Benevento, finito ai domiciliari per un episodio accaduto nella notte, intorno all'una, in via Salvator Rosa, nei pressi del parcheggio dell'Aci.

Secondo una prima ricostruzione, quando è andata riprendere la Fiat Panda lasciata in sosta, una 22enne, che era in compagnia di due amiche, ha scoperto che uno degli sportelli era aperto. All'interno dell'abitacolo c'era un cellulare dal quale, dopo aver dato l'allarme, hanno telefonato per capire a chi appartenesse.

E' così che avrebbero saputo il nome dell'utilizzatore dell'apparecchio che, evidentemente avvertito, ha a sua volta chiamato quel numero, spiegando di essere stato lui vittima di un furto.

Una versione che non ha retto agli immediati accertamenti dei poliziotti, che hanno arrestato Chiariello per tentato furto aggravato, denunciandolo a piede libero per il danneggiamento dell'auto di servizio. Lunedì la convalida dinanzi al gip Loredana Camerlengo.