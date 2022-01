Tragico incidente stradale a Benevento, muore un 16enne Era in sella ad uno scooter. Il dramma sul viadotto che da via Avellino conduce allo stadio

Tragedia nella notte a Benevento per un gravissimo incidente stradale costato la vita ad un 16enne della città. È accaduto sul viadotto delle Streghe, il ponte che da via Avellino conduce alla rotonda dinanzi allo stadio. Era all'incirca la mezzanotte quando il 16enne in sella ad uno scooter Piaggio è rovinato sull'asfalto tra la carreggiata e il guardrail.

a far scattare l'allarme sono stati alcuni amici e altri automobilisti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 , i carabinieri e le Volanti della Polizia. Tutto inutile purtroppo. Per il 16enne non c'è stato nulla da fare. Sono stati i carabinieri ad effettuare i rilievi che dovranno restituire l'esatta dinamica dell'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO