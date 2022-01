Ho sparato per paura, sono arrivati con mazze e spranghe e ci hanno aggredito La versione di Pellegrino Sellitto, 55 anni, di Montesarchio, arrestato per duplice tentato omicidio

Ha affermato di aver fatto fuoco per paura, per sottrarsi ad una (presunta ndr) aggressione con mazze e spranghe ai suoi danni e del figlio. Collegato a distanza con il gip Loredana Camerlengo ed il pm Francesco Sansobrino, si è difeso così, dal carcere del quale è ospite dalla notte tra il 13 ed il 14 gennaio, Pellegrino Sellitto, 55 anni, di Montesarchio, titolare di un supermercato e di un negozio di ortofrutta nella cittadina caudina, arrestato dai carabinieri per duplice tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma comune da sparo.

Rispondendo alle domande, Sellitto, assistito dagli avvocati Angelo Leone e Stefanina Paolo, ha ripercorso l'episodio accaduto alla frazione Cirignano. Punto di partenza, l'aggressione della quale sarebbe rimasto vittima il figlio, a quanto pare per contrasti con una ditta concorrente su chi dovesse caricare per prima le mele. A distanza di una decina di minuti, e dopo aver visto arrivare più persone munite di mazze e spranghe, lui – questa la sua versione- avrebbe prelevato dall'abitazione la pistola 9x21 che deteneva legalmente e l'avrebbe portata all'esterno, nel piazzale del deposito.

Qui, avrebbe dapprima sparato in aria, poi - ha aggiunto-, cadendo all'indietro mentre lo riempivano di botte, avrebbe esploso dei colpi, senza rendersi conto che avessero causato due feriti: C.L., 46 anni – di Montesarchio- e un suo dipendente, S.B., 56 anni, di Somma Vesuviana, autista della ditta di cui è proprietario. Il primo, centrato alle gambe, era stato giudicabile guaribile in 10 giorni, mentre per l'altro, raggiunto all'altezza di una scapola, i medici dell'ospedale San Pio si erano riservati la prognosi.

Un quadro, quello descritto dall'indagato, al quale, nel computo delle parti offese – sono rappresentate dagli avvocati Vittorio Fucci e Massimiliano Cornacchione – va aggiunto anche A.L, fratello di C.L., coinvolto nello 'scontro iniziale, che sarebbe riuscito a fuggire e ad evitare i colpi che sarebbero stati sparati al suo indirizzo.

L'attesa è ora per le decisioni del Gip sulla convalida dell'arresto e l'adozione di una misura cautelare a carico del 55enne, che i militari della Compagnia di Montesarchio avevano immediatamente bloccato e condotto in caserma, dove era rimasto fino a quando, dichiarato in arresto, era stato trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.