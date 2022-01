Ruba bevande in lattina e spiccioli, si ferisce alle mani: arrestato Benevento. Fermato Salvatore Giangregorio, 34 anni, di Benevento

Due in altrettanti centri sportivi (uno tentato), il terzo in un negozio di parruccheria. Sono i furti contestati a Salvatore Giangregorio, 34 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Volante. E' ritenuto il presunto responsabile di tre incursioni messe e a segno nella tarda serata di sabato tra via Meomartini, via Salvemini e via Dell’Esperanto.

La prima, ai danni di un centro sportivo, è stata vanificata – si legge in una nota - “dall'intervento del commissario capo Antonio Dello Monaco”, che ha "fornito agli agenti che dirige una dettagliata descrizione” della persona che si era allontanata in sella ad una mountain bike.

L'immagine di un uomo che andava via con una due ruote è stata registrata successivamente dalle telecamere di un secondo centro sportivo dal quale sono state portate via alcune bevande in lattina. Tracce di sangue su un attrezzo ed il vetro, infranto, di una porta finestra sono stati rinvenuti durante il sopralluogo. Gli spiccioli di un distributore automatio di bevande sono invece il bottino del terzo raid, stavolta in una paruccheria.

Giangregorio è stato fermato mentre percorreva con una mountain bike il ponte San Nicola: aveva ferite alle mani, era in possesso di alcune bibite in lattina. Da qui l'arresto e la sottoposizone ai domiciliari. Il 34enne è difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Sempre la Volante ha denunciato per rissa cinque giovani – tra i 21 e i 24 anni – sorpresi nella notte a malmenarsi nei pressi di un circolo ricreativo in via Mutarelli.