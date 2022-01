'Caso richiesta di archiviazione del Pm', decide il gip Vinetti Presunti maltrattamenti ed abusi ai danni dell'ex moglie, camera di consiglio il 25 marzo

Archiviazione, prosieguo dell'attività investigativa, imputazione coatta. Sono le tre strade che potrà percorrere il gip Pietro Vinetti – le stesse che vengono battute ogni giorno per ogni procedimento che si trovi in quella fase – il prossimo 25 marzo, quando è in programma la camera di consiglio fissata dopo l'opposizione della parte offesa, rappresentata dall'avvocato Michele Sarno, alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Flavia Felaco nei confronti di un uomo, difeso dall'avvocato Stefania Pavone, per una storia di presunti maltrattamenti e abusi sessuali ai danni dell'ex moglie.

Una vicenda come tantissime -comprende anche due denunce dell'indagato- che ha però avuto un rimbalzo mediatico per un passaggio della motivazione con la quale il Pm ha proposto di scrivere la parola fine. Una valutazione contrastata dal legale della donna, sulla quale dovrà ora pronunciarsi il Gip, in una udienza scandita dal contraddittorio tra le parti, nel corso della quale – ha annunciato in una nota il procuratore Aldo Policastro - il suo “ufficio presenterà le proprie ulteriori determinazioni, rimettendosi, ovviamente, alle decisioni finali che saranno assunte dal giudice”.