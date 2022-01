Giù dalla finestra, muore un 79enne di Benevento E' accaduto questa mattina in via Capparuccia. Inutili i soccorsi

Dramma questa mattina a Benevento dove un 79enne, ex dirigente della Provincia, molto noto in città anche per la sua passata attività pubblicistica, è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano di uno stabile in via Capparuccia. Suicidio l'ipotesi più accreditata. Quando è scattato l'allarme, lanciato da alcuni condomini, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione del 118 e gli agenti della Volante con i colleghi della Squadra mobile e della Polizia scientifica. Tutto inutile, purtroppo. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto.

Su disposizione del pm Marilia Capitanio, il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro ha effettuato un sopralluogo.