Va a verificare un'esca, un amico lo vede uscire. Ma non rientra: dove è Lucio? Il giallo del 38enne di Castelpagano scomparso mentre era a pesca in un lago casertano

Dove è finito Lucio Grasso, il 38enne di Castelpagano di cui non si hanno più notizie da giovedì? Era a pesca nel lago dei cigni a Ciorlano, un centro della provincia di Caserta al confine con Capriati a Volturno, da allora nessuno più lo ha visto.

L'angoscia della famiglia per le sue sorti cresce con il passare delle ore, con gli esiti, finora infruttuosi, delle ricerche nelle acque di quell'invaso artificiale. “Vanno messi in campo tutti i mezzi e gli uomini disponibili per trovare questo ragazzo”, dice il sindaco di Castelpagano, Giuseppe Bozzuto. “Un pezzo di ragazzo”, aggiunge con la voce rotta dalla preoccupazione. La esprime a nome di una piccola comunità che da tre giorni si interroga sul destino di Lucio.

Non era la prima volta che raggiungeva il lago, l'aveva fatto anche stavolta in compagnia di due compaesani. Erano partiti a bordo di un'auto, con una roulotte e tutta l'attrezzatura necessaria alla pesca, una passione comune. Si erano accampati da qualche giorno sulle rive, poi, nella notte tra mercoledì e giovedì uno di loro si era accorto che Lucio, dopo essersi alzato, era uscito per andare a controllare e verificare un'esca a bordo di un gommone.

Nulla lasciava presagire ciò con cui i due compagni di avventura avrebbero dovuto fare i conti a distanza di qualche ora: quando si erano svegliati, avevano infatti scoperto che Lucio non era rientrato. L'avevano e cercato e chiamato a gran voce, poi avevano dato l'allarme. Da qui il lavoro di sommozzatori vigili del fuoco e forze dell'ordine, ma fin qui nessun risultato, se non il recupero del gomme e di qualche indumento indossato da Lucio.

Chi lo conosce lo descrive come un pescatore esperto ed attento che sapeva come muoversi. E' caduto in acqua per un malore o per essersi sporto troppo mentre cercava di fare qualcosa? Sono gli interrogativi che dominano una storia drammatica che sta tenendo con il fiato sospeso non solo Castelpagano. “Bisogna fare ancora di più – continua Bozzuto, che si è anche messo in contatto con la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?'- per trovare Lucio”. Un “pezzo di ragazzo”.