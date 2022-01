Pnrr: Stefania Viscione nella task force della Regione Molise Si occuperà di gestione e controllo dei progetti complessi del Piano nazionale ripresa e resilienza

Stefania Viscione, commercialista beneventana, è entrata nella task force della Regione Molise sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La professionista é stata selezionata dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, tra numerosi candidati, per far parte della task force digitalizzazione, monitoraggio e performance del Pnrr della Regione Molise.

Nel pool ricopre il ruolo di esperto senior per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei progetti complessi, nella cabina di regia istituita presso la presidenza della Regione Molise.