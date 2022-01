Anziana nel mirino dei truffatori: portati via soldi e gioielli Pensionata di Benevento raggirata da un malvivente con la 'storiella' del nipote nei guai

Ancora una vittima dei truffatori senza scrupoli in azione in città. Nel mirino una donna che nella mattinata di sabato ha ricevuto una telefonata da una persona che si era spacciato per suo nipote. Una voce sembrata familiare che l'avvertiva di un problema giudiziario.

Il finto nipote le aveva infatti spiegato di essere in difficoltà e che per non essere denunciato occorrevano dei soldi. È stato a quel punto che l'anziana, preoccupata per le sorti del nipote, ha accettato di consegnare del contante, circa 900 euro ed alcuni gioielli che sarebbero serviti a raggiungere la cifra che, quella voce che sembrava essere del nipote, le aveva detto. A ritirare preziosi e contante un uomo che, arraffato il bottino, se l'è svignata subito dopo. Qualche ora più tardi la malcapitata ha capito di essere finita nel mirino dei truffatori ed ha fatto scattare l'allarme. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri.