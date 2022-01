Ci siamo fermati per un bisognino: la casa era abbandonata, abbiamo preso l'oro Così i 3 napoletani arrestati dai carabinieri. Una donna, quarta indagata: io dormivo in auto

Ce ne andavamo in giro, abbiamo visto quell'abitazione abbandonata e ci siamo fermati per un bisognino. Le porte e le finestre erano aperte, siamo entrati e ci siamo impadroniti di quella roba.

E' stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo, chiamato a convalidarne l'arresto, da tre – di età compresa i 29 e i 40 anni - dei quattro napoletani bloccati qualche giorno fa dai carabinieri della Stazione di Amorosi, e sottoposti ai domiciliari, perchè ritenuti responsabili di un furto compiuto a Castelvenere, dove nel mirino era finita una casa disabitata dalla quale erano stai portati via alcuni oggetti d'oro, monete e pezzi di argenteria.

Erano a bordo di una Fiat Panda intercettata a Melizzano dai militari, che avevano anche sequestrato alcuni attrezzi per lo scasso.

Ha invece sostenuto di non essersi accorta di nulla perchè stata dormendo in auto, una 39enne di Pomigliano – gli altri sono di Afragola-. Il pm Licia Fabrizi ha chiesto l'obbligo di dimora per i quattro indagati, difesi dagli avvocati Fabio Russo, Ilaria Sacco ed Emiliano Iasevoli, ora l'attesa è per le decisioni del Gip.