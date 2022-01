Sotto l'effetto della droga, picchia la compagna e le stringe le mani al collo Divieto di avvicinamento alla parte offesa per un 29enne di Benevento

Un paio di mesi fa era stato arrestato per droga – poi era tornato in libertà -, ora è stato colpito dal divieto di avvicinamento alla convivente. E' la misura applicata, per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, ad un 29enne di Benevento, finito nel mirino dell'attività investigativa della Mobile.

L'inchiesta degli agenti della seconda sezione era stata avviata dopo la querela della donna (è assistita dall'avvocato Fabio Russo) , che aveva raccontato di essere vittima delle condotte del giovane. Sotto l'effetto degli stupefacenti, l’avrebbe più volte picchiata con calci, schiaffi e pugni, e l'avrebbe offesa con epiteti ingiuriosi. In alcune occasioni l'avrebbe minacciata con un coltello, in due altri episodi le avrebbe stretto le mani al collo e le avrebbe lanciato contro un paio di forbici, colpendola al quadricipite destro.

Da qui la richiesta della Procura, accolta dal Gip, di una misura a carico del 29enne, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.