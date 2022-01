Viveva con i genitori, 54enne trovato impiccato in un capannone La vittima è di San Giorgio La Molara

Di lui si erano perse da ieri sera le tracce, riapparse drammaticamente. Lo hanno trovato senza vita all'interno di un capannone in disuso, il luogo scelto da un 54enne agricoltore di San Giorgio La Molara per farla finita. Nessun dubbio per gli inquirenti: suicidio.

Un gesto che l'uomo, che viveva con i genitori, avrebbe compiuto legando una corda ad una trave, stringendosi l'altra al collo e lasciandosi andare nel vuoto.

Inutle ogni soccorso, sul posto i carabinieri ed il 118. Sotto choc la comunità, incredula di fronte ad una tragedia tanto devastante. La terza dall'inizio dell'anno: due in provincia, una a Benevento. Un bilancio pesantissimo.