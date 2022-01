Un tuffo al cuore per quel bimbo intubato che lotta per la vita in un lettino Il caso del piccolo di 5 mesi ricoverato al Santobono

Un tuffo al cuore. E' impossibile non provarlo nel pensare ad un bambino o una bambina che, intubati, lottano per la vita in un lettino di ospedale. Ancor di più per quel piccolo di Benevento venuto al mondo da cinque mesi.

I medici del Santobono di Napoli stanno facendo di tutto per restituirlo al futuro cui ha diritto. La sua è una storia che ha fortemente emozionato l'opinione pubblica, che segue con il fiato sospeso l'evoluzione delle sue condizioni, che restano gravi per un trauma cranico, ed attende di capire, attraverso l'indagine del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e dei carabinieri, cosa sia accaduto al bimbo, al quale sarebbe stata riscontrata, a quanto pare, anche una frattura al femore.

Il lavoro degli inquirenti sarà corroborato anche dai risultati della consulenza che il Pm ha affidato al medico legale Emilio D'Oro, che nelle prossime ore potrebbe raggiungere la struttura napoletana. L'obiettivo è stabilire se si sia trattato di un incidente o di altro. I familiari del piccolo sono stati ascoltati dai militari, ora sono assistiti dall'avvocato Antonio Leone, che ha informato il papà, detenuto.

Come riportato ieri, e secondo una prima ricostruzione, il bambino era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento lo scorso 16 gennaio. Dopo alcuni giorni era tornato a casa. Martedì sera – il 25 gennaio - la madre lo avrebbe poi trasportato d'urgenza, evidentemente perchè stava male, al pronto soccorso del San Pio di Benevento dove era stato dichiarato in prognosi riservata e ne era stato disposto l'immediao trasferimento, avvenuto in elicottero, al Santobono.

(foto di repertorio)