Accoltellamento a piazza Piano di Corte, circolo chiuso per dieci giorni Il provvedimento del Questore di Benevento scattato dopo l'episodio dello scorso 16 gennaio

Il Questore di Benevento Edgardo Giobbi nell’ambito del piano di controllo del territorio disposto dal Prefetto Crlo Torlontano ha adottato un nuovo provvedimento amministrativo finalizzato a porre un argine ai comportamenti incivili connessi alla movida. Questa volta il provvedimento di chiusura notificato dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, diretta dal dottore Antonio Cristiano, ha riguardato un circolo ricreativo in piazza Piano di Corte. Per l'attività 10 giorni di chiusura. Provvedimento firmato dal questore dopo che il 16 gennaio scorso, nei pressi del circolo si era verificato il ferimento di un trentasettenne raggiunto da una coltellata. Episodio per il quale ha indagato la Squadra mobile. Per il medesimo fatto, la scorsa settimana, il dottore Giobbi aveva già adottato la misura di prevenzione del D.AC.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) per una delle persone coinvolte. Altre misure analoghe erano state notificate, per altri episodi avvenuti in centro a Benevento, a 5 giovani che, nelle prime ore di lunedì 17 gennaio, nella stessa zona, avevano partecipato ad una rissa; nella circostanza la rissa era stata provvidenzialmente interrotta dalle “Volanti” della Questura mentre le misure di prevenzione erano state predisposte dal personale della Divisione Anticrimine della Questura, diretta dal vicequestore Angelo Lonardo.

“L’efficacia del piano di controllo relativo alla “movida” ha permesso, fino ad oggi, - spiegano dalla Questura - di individuare nell’immediatezza i responsabili di azioni illegali e di emettere tutti i conseguenziali provvedimenti amministrativi previsti dall’ordinamento”.