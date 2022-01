Il Pm: ha indotto il cuginetto di 4 anni a praticargli un rapporto orale Chiesto il rinvio a giudizio di un 17enne residente a Benevento

La Procura per i minori di Napoli ne ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale: avrebbe indotto il cuginetto di 4 anni a praticargli un rapporto orale. Un'accusa contestata ad un 17enne residente a Benevento, chiamato in causa da un'indagine su un episodio che sarebbe accaduto nel luglio del 2020.

Secondo una prima ricostruzione, in compagnia dei suoi familiari l'allora 15enne avrebbe raggiunto l'abitazione, in un centro della provincia, di alcuni parenti ai quali dovevano far visita. E' in quella casa che il giovane, difeso dall'avvocato Fabio Russo, avrebbe abusato del minore, spingendolo a compiere un atto sessuale.

L'attività investigativa era stata avviata quando il piccolo aveva riferito qualcosa alla mamma, che si era immediatamente rivolta ai carabinieri. Da qui un'inchiesta costellata anche dallo svolgimento di un incidente probatorio nel corso del quale il bambino - è assistito dall'avvocato Antonio Leone- sarebbe rimasto in silenzio. A seguire, la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione, a maggio, dell'udienza preliminare.