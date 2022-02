Escavatore in fiamme, danni ingenti: indagini in corso L’episodio nella serata di oggi tra Ponte e Puipisi

Saranno le indagini a dover stabilire la natura del rogo divampato questa sera in un cantiere lungo la strada che da Ponte, ovvero dalla zona di contrada Collepiano, conduce a Paupisi.

Le fiamme hanno attaccato un escavatore lasciato in sosta nell'area al pari di altri mezzi adibiti alle lavorazioni edili stradali.

Scattato l'allarme sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio con la Stazione di Paupisi competente per territorio. Spento l'incendio, lavoro per gli investigatori che dovranno accettare o natura del rogo che ha danneggiato pesantemente il mezzo.



IN AGGIORNAMENTO