"Devi farmi un regalo", imprenditore dice no. "Vedrai che ti succede": arrestato Tentata estorsione: ai domiciliari, ai quali si trovava già, Luigi Francesca, 33 anni, di Benevento.

Era già ai domiciliari per tentata estorsione, per lui è scattata la stessa misura per un'identica ipotesi di reato. E' stata contestata a Luigi Francesca (avvocato Antonio Leone), 33 anni, di Benevento, arrestato dai carabinieri su ordine del gip Gelsomina Palmieri.

E' ritenuto il presento responsabile di un episodio risalente al 18 marzo del 2020 a Benevento, del quale avrebbe fatto le spese il titolare di un'impresa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Francesca lo avrebbe raggiunto nel cantiere aperto per la realizzazione di un immobile e con fare minaccioso gli avrebbe detto che il cantiere "non stava a posto", e che avrebbe dovuto fargli un “regalo”.

L'imprenditore aveva rifiutato, a quel punto lui, dopo aver ripetuto di essere il referente di un clan, gli avrebbe risposto di non preoccuparsi. Poi, invitato ad allontanarsi e a non farsi più vedere, si sarebbe avvicinato al malcapitato e, oltre a minacciarlo di fargli saltare gli occhiali, avrebbe cercato di aggredirlo.

Infine, di fronte all'opposizione della vittima, sarebbe andato via, non prima di averla ancora minacciata. “Vedrai ora che ti succede “, avrebbe gridato all'imprenditore, che aveva denunciato l'accaduto. Da qui l'inchiesta ora sfociata nei domiciliari - Il Pm aveva proposto la custodia cautelare in carcere- disposti per il 31enne, atteso a maggio dal rito abbreviato per un'altra tentata estorsione, prospettata in concorso con altre tre persone, che sarebbe stata compiuta ad aprile del 2021 ai danni del titolare di una impresa che alla contrada San Vitale stava eseguendo lavori per la pubblica illuminazione appaltati dal Comune per un importo di circa 180mila euro.