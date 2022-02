Perseguita una donna, divieto di avvicinamento per un 54enne Misura cautelare eseguita dalla Squadra mobile di Benevento

Non potrà avvicinarsi ad una donna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Questa l amisura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, per un 54enne della città finito al centro delle indagini della Squadra Mobile dopo la denuncia di una donna. Secondo l'accusa, l'indagato, indiziato di stalking, ha nel tempo e in modo ossessivo tentato di convincere la malcapitata ad intraprendere una relazione sentimentale e, “nonostante il fermo rifiuto manifestato esplicitamente dalla donna, tali tentativi – spiega il procuratore capo Aldo Policastro - erano avvenuti anche nel giorno di Natale e il 31 dicembre, aggirandosi e dormendo nei pressi dell’abitazione della donna”. Di qui la decisione di denunciare la vicenda e l'avvio delle indagini della Mobile.