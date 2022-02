Allo stadio senza mascherina, undici persone identificate e multate Durante la partita Benevento - Monza del 13 gennaio scorso

Sono undici i tifosi del Benevento Calcio multati perchè non indossavano la mascherina come prevedono le norme anche per chi assiste alle partite. Le undici persone sono state notate dai poliziotti della Questura nel corso dell’incontro di calcio “Benevento – Monza” del 13 gennaio scorso mentre, nonostante i reiterati avvisi dello speaker all’osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio dal Covid 19, non indossavano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Mediante il sistema di videosorveglianza dello stadio, i poliziotti della Questura di Benevento hanno monitorato le violazioni alla normativa in vigore, documentandole e procedendo, quindi, all’identificazione dei trasgressori. “Il monitoraggio, effettuato in un momento di particolare allarme sociale per la recrudescenza della pandemia, ha riguardato – precisano dalla Questura di Benevento - tutti i settori dello stadio 'Ciro Vigorito'”. Elevate quindi 11 sanzioni amministrative per altrettante persone. La legge prevede una multa che va da 400 a 1000 euro.