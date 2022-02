Spendono banconote da 50 euro false, due persone arrestate dai carabinieri Domani la direttissima per un 50enne e un 60enne del basso Lazio

Sono accusate di spendita di banconote false il 50enne e il 60enne, entrambi del basso Lazio, arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Benevento mentre stavano tentando di pagare una consumazione con 50 euro poi risultate false. Secondo episodio nel giro di poco tempo. Precedentemente, infatti, i due avevano già pagato, in un altro bar, con un'altra 50 euro falsa. Ed è proprio durante il pagamento che una persona, insospettita per la carta e per la forma della banconota, aveva fatto scattare l'allarme al 112. Una telefonata che ha allertato gli equipaggi dei militari che si sono messi alla ricerca dei due, individuati e bloccati in un altro bar a Benevento.

Dichiarata in arresto, i due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati dichiarati in arresto in attesa della direttissima programmata per domani. Le due banconote sono state recuperate e sequestrate.

Una vicenda che rimarca l’importanza della collaborazione tra cittadini ed istituzioni per la comune tutela della collettività da episodi di aggressione o di atti anti-sociali, elemento sintomatico della vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione.

Spendita di banconote false al centro dell'attenzione dei carabinieri con la maxi operazione deflagrata nel 2020 quando i carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento, avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 44 persone.