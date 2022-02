Bimbo di 5 mesi morto, tolta alla madre la sorellina di 4 anni La decisione in via precauzionale del Tribunale per i minori

Una decisione in via precauzionale, in attesa che si definisca la situazione.. L'ha adottata il Tribunale per i minori di Napoli, che ha tolto alla madre la sorellina di circa 4 anni del piccolo di 5 mesi, di Benevento, morto per un trauma cranico, ed ha nominato un tutore per la bimba, ora affidata ad una casa famiglia.

Un'inizativa contro la quale farà ricorso l'avvocato Antonio Leone, che assiste la donna e due zii, indagati per omicidio volontario dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri.

Martedì scorso i funerali del bimbo, nel corso dei quali don Teodoro Rapuano, che li aveva officiati in un clima di enorme commozione, aveva sottolineato "che la vita di questo piccolo è stata fissata per l'eternità con la potenza e la grandezza della sua innocenza. So che Dio ama tutti ed ora immagino la gioia di Dio che in questo momento sicuramente sta abbracciando questo piccolo”. Poi aveva rivolto un pensiero alla famiglia: “La stessa gioia non farà dimenticare a Dio che su questa terra ci sono ancora una mamma, un papà e una sorellina che in questo momento hanno bisogno di quello stesso abbraccio caloroso e colmo di amore e forza”.

Per il padre e la madre, parti offese, l'avvocato Vincenzo Sguera.