Droga in piazza S. Modesto e nel sottotetto, arrestato 48enne di Benevento Cumulo di pene, in carcere Roberto Gioioso. Deve scontare 4 anni, 9 mesi e 8 giorni

Quattro anni, 9 mesi e 8 giorni. E' la pena complessiva che deve scontare per spaccio di sostanze stupefacenti Roberto Gioioso, un 44enne di Benevento, arrestato e condotto in carcere dalla Squadra mobile. L'uomo era stato fermato nell'aprile del 2018, quando gli agenti della sezione antidroga erano intervenuti in piazza San Modesto, al Rione Libertà. Dopo aver notato che un assuntore aveva comprato della 'roba', avevano bloccato l'allora 44enne e sequestrato 10 grammi di hashish.

Gioioso era finito ai domiciliari, poi aveva ottenuto l'obbligo di dimora dopo la convalida. A distanza di due mesi era stato però nuovamente arrestato perchè la Mobile aveva scovato nel sottotetto del palazzo 32 dosi di eroina e 8 di cocaina.