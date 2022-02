Procura, dopo 4 anni il sostituto Francesco Sansobrino destinato a Taranto Sì al trasferimento dalla Commissione del Csm. Attesa per la scelta del procuratore aggiunto

E' destinato a lasciare Benevento, a distanza di quattro anni, il sostituto procuratore Francesco Sansobrino, che la terza Commissione del Csm, nella seduta dello scorso 8 febbraio, ha proposto per il trasferimento a Taranto con l'identico ruolo. Per il dottore Sansobrino, 36 anni, si tratta di un ritorno a casa dopo la parentesi nel Sannio, dove si è insediato nel maggio del 2018.

Un periodo scandito dalla firma in calce a numerose ed importanti indagini: su tutte, quelle relative all'omicidio Matarazzo, ai concorsi per l'accesso alle forze dell'ordine, con l'utilizzo, per la prima volta, del trojan, e, più recentemente, sugli appalti della Provincia e un bando di gara di Auostrade (quest'ultima poi approdata a Roma per competenza territoriale).

Ancora non definita, invece, la nuova sede per un altro Pm in forza alla Procura di Benevento, mentre si attende la nomina del procuratore aggiunto: un incarico per il quale hanno presentato domanda quattordici magistrati.

Si tratta dei dottori Paolo Itri, Pietro Polidori, Maria Cristina Ribera, Antonio Clemente, Mario Canale, Roberto Lenza, Gianfranco Scarfò, Mario Dovinola, Maria Amalia Capitanio, Francesco Raffaele, Patrizia Filomena Rosa, Francesco De Falco, Anna Frasca, Giacomo Enrico Infante. Un elenco nel quale figurano toghe che hanno già lavorato o lavorano nel capoluogo sannita, che operano presso la Dda di Napoli e alcune Procure.