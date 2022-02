Bimbo di 5 mesi morto, sequestrati i cellulari alla mamma e ai due zii Decreto del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro

Sequestrati i cellulari delle tre persone indagate per la morte del bimbo di 5 mesi, di Benevento, avvenuta il 28 gennaio al Santobono di Napoli, dove era stato trasportato in elicottero, per le conseguenze di un trauma cranico.

A firmare un decreto d'urgenza è stato il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri, che hanno dunque portato via i telefonini della mamma e di due zii del piccolo – sono difesi dall'avvocato Antonio Leone -, tirati in ballo per una ipotesi di omicidio volontario contestata nell'avviso di garanzia spedito in vista dell'autopsia, nel quale invece il padre e la mamma di quest'ultimo – assistiti dall'avvocato Vincenzo Sguera – comparivano come parti offese.

Si tratta di una novità che segue quella di alcuni giorni fa, quando, su ordine del Tribunale per i minori, era stata tolta alla mamma del bimbo, in via precauzionale, la sorellina di 4 anni, affidata ad una casa famiglia.

Come più volte ricordato, era il 16 gennaio quando il piccolo era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento. Dopo alcuni giorni era tornato a casa, ma la sera 25 gennaio era stato trasportato d'urgenza, evidentemente perchè stava male, al pronto soccorso del San Pio di Benevento dove era stato sottoposto ad una Tac e dichiarato in prognosi riservata. Ne era stato disposto l'immediato trasferimento a Napoli, dove, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuoricino aveva messo di battere per sempre.