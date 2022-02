Spaccio di cocaina e hashish in città, assolti due giovani di Benevento La sentenza per Alberico D'Auria, 28 anni, e Graziano Somma, 33 anni

Assolte le due persone che nel dicembre del 2017 erano state tirate in ballo, senza alcuna misura cautelare, da una indagine antidroga della guardia di finanza. La sentenza è stata emessa dal giudice Francesca Telaro, che ha assolto per non aver commesso il fatto, e perchè il fatto non sussiste, Alberico D'Auria (avvocato Marcello D'Auria), 28 anni, e, per non aver commesso il fatto, Graziano Somma (avvocato Claudio Fusco), 33 anni, di Benevento.

Il Pm aveva chiesto l'assoluzione di D'Auria dai due capi di imputazione e la condanna di Somma. Entrambi erano stati spediti a giudizio nell'ottobre del 2018, quando il gup aveva deciso anche la condanna, con rito abbreviato, dei due imputati per i quali erano stati disposti, all'epoca, gli arresti in carcere e l'obbligo di firma.

Nel mirino degli inquirenti, una serie di episodi di spaccio di hashish e cocaina che risalivano al 2016. Oggi la discussione e l'assoluzione di D'Auria e Somma,