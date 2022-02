Controlli movida. Servono alcolici a minori, sanzioni e denuncia I controlli delle forze dell'ordine a Benevento durante il fine settimana

Due attività commerciali nel mirino della guardia di Finanza per aver somministrato bevande alcoliche a minori. In particolare per uno dei titolari è scattata la denuncia per aver venduto alcolici a minori di 16 anni, mentre per un altro commerciante la segnalazione e la multa per aver servito bevande alcoliche ad un giovane quasi 18enne. Questo il bilancio dei controlli nei luoghi della movida a Benevento nell'ultimo fine settimana. Servizi di controllo incrementati per garantire maggiore sicurezza nelle zone del capoluogo interessati dalla movida come stabilito durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica e dagli obiettivi operativi individuati in un apposito tavolo tecnico che si è svolto in Questura. Predisposti, con ordinanza del Questore Edgardo Giobbi, presidi fissi e attività di pattugliamento lungo le principali vie e nelle piazze luogo di ritrovo abituale dei giovani nelle ore serali del fine settimana.

Dirette da un funzionario della Questura, pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno monitorato, già dallo scorso fine settimana, l’andamento della movida cittadina vigilando costantemente le aree che fanno registrare la consistente presenza di ragazzi anche di minore età al fine di prevenire eventuali atti di violenza o di intemperanza alla normativa covid.

“Fra gli obiettivi – spiegano dalla Questura sannita - anche quello di sensibilizzare e controllare i gestori dei locali pubblici al rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori, all’uso della mascherina e al mantenimento del distanziamento sociale”.

In particolare le verifiche agli esercizi pubblici, effettuati per specifica competenza dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale, hanno permesso agli uomini delle Fiamme Gialle di sanzionare due attività commerciali che avevano somministrato bevande alcoliche a minori che sono stai poi affidati ai genitori. “Massima attenzione sarà rivolta nelle prossime settimane al contrasto del consumo di bevande alcoliche da parte di minori e alla prevenzione di atti di violenza giovanile. Un fenomeno complesso che richiede un impegno congiunto di tutte le forze dell’ordine e dei vari enti competenti al fine di garantire interventi rapidi e mirati in grado di prevenire ed arginare problematiche molto spesso segnali preoccupanti di un dilagante disagio giovanile”.