Blitz antidroga in città, gli indagati restano a bocca chiusa dinanzi al Gip Dichiarazioni spontanee, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Si sono tutte avvalse della facoltà di restare in silenzio, rilasciando solo alcune dichiarazioni spontanee per precisare le rispettive posizioni e respingere gli addebiti, sei delle sette persone – l'altra è Daniele Pizzione, 28 anni- tirate in ballo dall'indagine antidroga, 'deflagrata' alcuni giorni fa, del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri della Compagnia di Benevento.

Si tratta di Luca Senneca (avvocato Nazzareno Fiorenza), 28 anni, di San Nicola Manfredi, Mario De Nisi (avvocato Federico Paolucci), 28 anni, di Benevento, Salvatore Giangregorio, 35 anni, di Benevento, Grazia Lepore, 46 anni, di Benevento – per entrambi l'avvocato Gerardo Giorgione-, e Davide Sivero (avvocato Beatrice Salegna), 30 anni, di Napoli, per i quali il gip Gelsmina Palmieri aveva disposto gli arresti domiciliari.

Obbligo di firma invece per Luisa Francesca Campana (avvocato Giorgione), 21 anni, anch'ella della città, che non ha risposto alle domande ma si è professata del tutto estranea ai fatti contestati.