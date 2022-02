Appalti Provincia, i legali di Di Maria: ricorso Pm solo per accusa annullata La nota

In relazione all'articolo di ieri sul ricorso del Pm nell'inchiesta sugli appalti della Provincia, gli Antonio Leone e Giuseppe Sauchella, difensori dell'ex presidente Antonio Di Maria, spiegano che “l'analisi attenta dei motivi di ricorso depositati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, conduce alla precisazione che gli stessi attengono esclusivamente alla richiesta di censura relativa all'annullamento del capo 23, operato dalla VIII sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, data 10.12.2021 ed in alcun modo contengono la richiesta di applicazione della genetica custodiale degli arresti domiciliari, revocata dal Riesame; si precisa che il P.M. non ha esplicitato alcuna richiesta cautelare, limitandosi al seguente motivo " in relazione alla sussistenza esigenze si fa rinvio a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato" senza alcuna richiesta di arresti domiciliari”.

Dunque, “la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari non è è stata in alcun modo incartata nei motivi di ricorso. Si comunica infine che le difese stanno valutando la presentazione del ricorso in merito al richiamato provvedimento dell'VIII sezione riesame”.