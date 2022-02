Vede un servizio contro i raggiri in un Tg e non cade nella rete dei truffatori Episodio sventato dalla pensionata che ha immediatamente allertato il 112

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana sventata grazie alle campagne messe in campo dall'Arma dei Carabinieri. E' accaduto ieri pomeriggio a Solopaca, quando una ottantenne ha ricevuto una telefonata nella quale un uomo le riferiva che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le avevano spiegato che il congiunto aveva investito una persona e che per risolvere bonariamente l’accaduto servivano 5mila euro in contanti che sarebbero stati ritirati poco dopo da una persona incaricata. Una richiesta apparsa subito insolita alla donna che ben ricordava che in un recente servizio giornalistico televisivo per un fatto simile avvenuto a Cusano Mutri, i Carabinieri avevano individuato i malfattori proprio perché la vittima aveva prontamente segnalato la truffa.

Per questo motivo, dopo aver chiuso la telefonata, l’anziana ha contattato immediatamente il 112 che ha evitato che la truffa fosse messa a segno. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.