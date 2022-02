Bancarotta 'Ecologia', arresti confermati per Falzarano e la moglie La decisione del Riesame: lui in carcere, lei ai domiciliari

Confermate dal Riesame le misure cautelari disposte tre settimane fa dal gip Pietro Vinetti nei confronti di Lorenzo Falzarano, 58 anni – custodia in carcere -, e della moglie, Loredana De Simone, 51 anni, di Airola – ai domiciliari-, chiamati in causa come amministratori di fatto della 'Ecologia Falzarano' in una inchiesta che ipotizza la bancarotta fraudolenta (documentale e dissipativa), l'autoriciclaggio e reati tributari.

Si tratta della società impegnata nel settore dello smaltimento dei rifiuti in più regioni italiane, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento il 17 giugno del 2020 ed affidata all'ufficio di curatela. E' finita al centro del secondo troncone di una inchiesta della guardia di finanza per il quale è stato invece applicato a Vittorio Lana, 60 anni, di San Giorgio a Cremano, rappresentante legale della 'Ecologia', il divieto per un anno di esercitare imprese o di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche.

Ordinato anche il sequestro preventivo di due società - la 'Gepind sas' e la 'Eco Energy' con sedi a Telese ed Airola- con la nomina di Luigi Mazzone come amministratore giudiziario, e, nei confronti di 'Ecologia' e dei tre indagati, del denaro costituente “il profitto del reato fino alla concorrenza di €. 6.220.510,36”. Secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2018 sarebbero stati distratti 6 milioni di euro a favore di un'altra società.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Castiello, Giulia Bongiorno, Ivano Chiesa e Maria Cornacchia.