Smart in fiamme a San Giorgio del Sannio, danni e paura È accaduto nella serata di venerdì. Interessate anche altre auto

Un'auto completamente avvolta dalle fiamme ed altri veicoli danneggiati. È il bilancio dell'incendio divampato nella serata di ieri a San Giorgio del Sannio, in via Mazzini. L'allarme intorno alle 21.30 quando alcuni residenti hanno notato l'incendio ed hanno allertato i vigili del fuoco accorsi sul posto al pari dei carabinieri. Le fiamme hanno interessato una Smart ed altre auto parcheggiate nei pressi. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO