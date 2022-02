Siulp, Ievolella designato Segretario amministrativo per il sindacato nel Sannio Lombardo ha ringraziato De Santis per il lavoro fin qui svolto e fa gli auguri "all'amico Vincenzo"

Sarà Vincenzo Ievollella il nuovo Segretario amministrativo del Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia per la provincia di Benevento. La nomina è avvenuta presso la Questura di Benevento dove si è riunito il Consiglio direttivo provinciale del S.I.U.L.P, che ha dato mandato al Segretario generale provinciale Gennaro Lombardo di scegliere il nuovo Segretario Amministrativo provinciale, considerato il prossimo pensionamento di Giuseppe De Santis. “Questo importantissimo incarico – spiega Lombardo - è stato affidato al collega e amico Vincenzo Ievolella, al quale vanno gli auguri di buon lavoro. Il S.I.U.L.P. di Benevento ringrazia Giuseppe per la dedizione e l’impegno con cui ha assolto al proprio mandato e per aver diligentemente avviato Vincenzo allo svolgimento del suo nuovo incarico”.