False vaccinazioni, i due docenti sanniti chiedono di riavere i loro cellulari Domani il Riesame contro il sequestro dei telefonini ai due professori

Poco meno di un mese fa il sequestro dei telefonini, domani l'udienza dinanzi alla dodicesima sezione del Riesame, alla quale gli avvocati Ettore Marcarelli e Gerardo Giorgione chiederanno l'annullamento del provvedimento e la restituzione dei cellulari, evidentemente acquisiti sul presupposto che contengano elementi utili a suffragare l'accusa, e già al centro di una consulenza, ai due docenti tirati in ballo dall'inchiesta del sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli John Woodcock e dei carabinieri del Nas sulle false vaccinazioni nell'hub istituito nella "Fagianeria" del Museo di Capodimonte.

I due prof – uno lavora in un centro della Valle Telesina (coinvolta anche la sorella, dipendente privata), l'altra a pochi chilometri da Benevento- sono indagati al pari di altre trentasei persone: un elenco nel quale figurano dipendenti Asl, del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno. Quattro di loro risiedono nelle province di Avelino e Salerno, gli altri in quella di Napoli e non solo. Tutti erano stati destinatari di una perquisizione alla quale era seguita, a distanza di alcuni giorni, la revoca di 32 green pass.

L'inchiesta, supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle immagini registrate nel centro vaccinale napoletano, e successivamente corroborata dalle confessioni rese durante gli interrogatori di garanzia da un infermiere addetto alle vaccinazioni e da un operatore socio sanitario, entrambi arrestati, ipotizza che i pazienti, dopo essere stati procacciati e veicolati per il tramite di una guardia giurata, ancora non identificata compiutamente, all'interno di un determinato box, avrebbero sborsato 150 euro a testa per evitare la sommistrazione del vaccino, che sarebbe stato disperso in un batuffolo di ovatta.

Per quanto riguarda i due sanniti, nel mirino degli inquirenti è finito soprattutto il professore, che, dopo la finta inoculazione della dose, si sarebbe interessato per la sorella ed avrebbe indirizzato la sua collega.