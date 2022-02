Auto contro un muro, feriti tre giovani: studentessa in codice rosso L'incidente all'uscita della Fondovalle Vitulanese, nel territorio di Benevento

E ' di tre persone ferite, di cui una ragazza trasportata in ospedale in codice rosso il bilancio dell'incidente stradale registrato questa notte a Benevento. Una solo auto coinvolta con a bordo la comitiva. È accaduto lungo la rampa che dalla Fondovalle Vitulanese immette in via Vitulanse, in direzione di Benevento. Erano circa le due quando la Ford Focus ha imboccato l'uscita, in salita.

Erano circa le due quando il conducente ha evidentemente perso il controllo della Ford che ha poi impattato violentemente contro un muretto laterale.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse tre ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante.

A destare maggiori preoccupazioni le condizioni di una giovane studentessa che i sanitari dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa hanno trasferito al San Pio di Benevento in codice rosso a causa delle ferite riportate. Anche per altri due giovani si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Saranno ora i rilievi della polizia a dover stabilire l'esatta dinamica del sinistro.