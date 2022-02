Osservatorio sul diritto di Famiglia, rinnovate le cariche L'avvocato Maria Carmela Cicchiello confermata presidente dell'ONDIF

Si è svolta ieri a Benevento la riunione dell'Osservatorio sul diritto di Famiglia, prestigiosa realtà nazionale articolata in sezioni territoriali che si occupa della ricerca e dello studio del diritto di famiglia e promuove iniziative di confronto dibattito, formazione e aggiornamento professionale.

Occasione per rinnovare le cariche con l'elezione dell'avvocato Maria Carmela Cicchiello (nel riquadro), confermata presidente, e gli avvocati: Chiara Di Gioia, eletta Segretaria e Francesca Durante, Tesoriera. Le avvocatesse Lara Mutascio e Ornella Palmieri eletti membri del direttivo, oltre all’avvocato Stefania Pavone, membro onorario in quanto ex presidente dell’Osservatorio.

"L'ONDIF sta continuando a crescere grazie al contributo dei colleghi, ed in questi ultimi due anni, nonostante i problemi legati alla pandemia, siamo riusciti a raggiungere risultati importanti con l'organizzazione – ha spiegato la presidente Cicchiello - di attività formative di grande spessore, con la partecipazione di eminenti relatori. Le attività programmate nel prossimo periodo saranno improntate sempre alla promozione della formazione, con un occhio vigile alle nuove riforme di prossima applicazione; nell’immediato futuro abbiamo progettato l’organizzazione di numerose iniziative convegnistiche che abbiano uno spiccato taglio pratico, in rete con altre autorevoli realtà dell'avvocatura”. Poi un appello: “la nostra campagna associativa è aperta, quindi le colleghe ed i colleghi hanno la possibilità di aderire all'ONDIF fino al 31 marzo 2022".