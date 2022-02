Spaccio di marijuana in piazza, giovane rinviato a giudizio La decisione del Gup per un 28enne di Bonea

Rinviato a giudizio dal gup Lordana Camerlengo, così come aveva chiesto la Procura, Alex Tangredi, 28 anni, di Bonea, che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, avevano arrestato nel dicembre del 2020 per spaccio di stupefacenti.

Tutto era iniziato in piazza La Garde, dove era stato notato un giovane, arrivato con altri due coetanei a bordo di una Fiat 500, avvicinarsi all'alloea 26enne e ricevere un involucro in cambio di una banconota da 10 euro. L'auto si era poi allontanata, ma a distanza di alcune centinaia di metri era stata 'stoppata' dai militari, che avevano trovato il passeggero anteriore in possesso dello stesso involucro, con all'interno un grammo di marijuana. I

l passo successivo era stato il fermo di Tangredi, che aveva cercato di disfarsi di altri contenitori con 10 grammi di hashish, che erano stati però recuperati. Era finito ai domiciliari, poi, dopo la convalida, all'obbligo di firma, infine revocato. Oggi l'udienza preliminare e la fissazione del processo, che partirà il 27 ottobre dinanzi al giudice Perrotta.