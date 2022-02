Ordine avvocati, lascia la consigliera La Brocca. Al suo posto Filomena Di Mezza Le dimissioni dovute al nuovo lavoro nell'Ufficio del processo ad Avellino

Continua a restare travagliata la composizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento. L'ennesima novità l'ha fatta registrare uno dei componenti, l'avvocato Clelia La Brocca, che si è dimessa dall'incarico perchè è entrata a far parte, come uditrice, dell'Ufficio del processo presso il Tribunale di Avellino. Al suo posto siderà nel parlamentino forense la collega Filomena Di Mezza.

Si tratta della terza defezione in un anno e mezzo, che segue, sempre per motivi lavorativi, quelle dei consiglieri Rori Zamparelli e, nello scorso settembre, Titti Calderazzo, ai quali erano subentrati, rispettivamente, gli avvocati Nicola Covino e Giuseppe Cilenti.

L'attuale Consiglio dell'Ordine, come è noto, è stato definito nel marzo del 2020 dopo la dichiarazione di decadenza, per il doppio mandato consecutivo, di nove rappresentanti. Ad aprile, poi, l'elezione di Stefania Pavone come presidente, Vincenzo Regardi vice, Vincenzo Sguera segretario ed Angela Abbamondi tesoriere.