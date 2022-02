Nevica nel Sannio, spargisale e spazzaneve in azione VIDEO - Scatta il piano per la provincia di Benevento. Numerose le località innevate AGGIORNAMENTI

Come annunciato dalle previsioni l'ondata di freddo delle ultime ore ha imbiancato anche il Sannio. La coltre bianca ha coperto prima le zone più alte del Fortore.

Poi anche a Benevento la pioggia si è trasformata in neve regalando un'altra sferzata dell'inverno. La prima neve dell'anno sulla città, considerate le temperature non rigide dell'inverno.

Intanto, nel primo pomeriggio, è scattato il piano neve in provincia di Benevento a causa dell'annunciata perturbazione che ha portato neve anche nel Sannio. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas lungo il Raccordo autostradale e le Statali di competenza e delle ditte private in convenzione con Provincia e comuni dove la neve sta creando qualche difficoltà.

Traffico di mezzi pesanti in transito lungo il Raccordo che viene deviato a singhiozzo e in base alle necessità e alle chiusure dell'autostrada. I mezzi pesanti diretti a Castel del Lago, infatti, vengono fatti convogliare nella zona stadio o all'uscita di San Giorgio del Sannio a causa delle temporanea chiusura dell'autostrada in direzione Candela.

Una situazione in continuo aggiornamento che per il momento non fa registrare criticità.

AGGIORNAMENTI

"A causa della forte nevicata in corso tutte le strade comunali risultano intransitabili se non da veicoli speciali. Si invita quindi a non impegnare le vie pubbliche se non in condizione di totale sicurezza facendo riferimento per ogni esigenza non rinviabile ai seguenti numeri: 3358368890 - 3386190275" è il messaggio che il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi ha pubblicato ai suoi concittadini attraverso la sua pagina Facebook.

La situazione va lentamente migliorando e continua ad essere sotto controllo lungo la viabilità principale.