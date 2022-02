Telese sotto choc, trovato senza vita un albergatore di 47 anni Il corpo era lungo le scale della struttura, alcuni ospiti lo hanno scoperto. Stroncato da un malore

Sono stati gli ospiti del suo albergo a trovarlo lungo le scale che portano al primo piano. Hanno chiesto aiuto, ma non c'è stato nulla da fare per Vittorio, un 47enne di Telese Terme, sposato e padre di tre figli, rinvenuto senza vita questa mattina nell'hotel-osteria che gestiva dopo aver lasciato il suo lavoro di manager. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 ed il medico legale Umberto De Gennaro, che ha proceduto al sopralluogo.

Resta da capire se sia rimasto vittima di una caduta che non gli avrebbe dato scampo o di un malore improvviso, forse cardiovascolare: una ipotesi, quest'ultima, che sembra la più accreditata.

Avviate le indagini, attenzione puntata anche su un episodio che sarebbe accaduto ieri sera, con una discussione con uno o più clienti che aveva reso necessario l'arrivo dei carabinieri, che avevano riportato la calma.

Su ordine del sostituto procuratore Licia Fabrizi, la salma è stata successivamente consegnata ai familiari, per i funerali.

Sotto choc la comunità di Telese Terme, l'uomo era stato anche candidato, non eletto, alle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

In tanti sono accorsi presso l'albergo quando la terribile notizia si è diffusa. Immediate le reazioni sui social: "Non ci sono più parole !! Scoprire che sei andato via , il tuo sorriso la tua gentilezza riposa in pace", ha scritto un'amica. "Questo scherzo di carnevale non dovevi proprio farcelo! Tremo, sono sconvolto e non ho parole. Ciao Vittorio", ha postato una persona che lo conosceva.

E ancora, messaggi di profonda tristezza: "Una notizia che ha colpito il nostro cuore e scosso nel profondo la nostra anima", "Che grande dispiacere... Una perdita immensa ti abbraccio ovunque tu sia Vittorio".