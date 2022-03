Tragico incidente. Auto contro il guardrail, muore una 59enne Statale 372. Non ce l'ha fatta la donna ferita nello scontro tra Benevento e Centro e Pietrelcina

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Telesina, nel tratto a doppia corsia che da Benevento Centro conduce all'uscita di Benevento Stazione e Pietrelcina. A perdere la vita una 59ennne della città che era rimasta ferita in modo grave nel tardo pomeriggio di oggi. L'auto condotta dalla donna, una Opel Agila, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro il guardrail che costeggia la superstrada. Un urto violentissimo contro la barriera. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 i vigili del fuoco dal vicino comando provinciale e gli agenti della Polizia Stradale di Benevento che hanno effettuato i rilievi.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. La malcapitata è stata trasportata in codice rosso al San Pio di Benevento dove in serata, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Restano ora da capire la dinamica dell'incidente stradale e le cause del decesso. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Polizia Stradale.