Un'auto distrutta e due danneggiate da un incendio nella notte a Montesarchio All'alba a Sant'Agata de' Goti rogo in una cucina: paura per una famiglia

Un'auto distrutta e altre due danneggiate la scorsa notte a Montesarchio a causa di un incendio. È accaduto in uno slargo lungo via Carraro, viabilità interna che conduce a Bonea. Ad essere attaccata dalle fiamme è stata una Fiat Idea che la proprietaria aveva lasciato in sosta in strada. Il fuoco ha completamente avvolto e distrutto il veicolo e danneggiato altri due veicoli parcheggiati nei pressi. Si tratta di una Fiat Tipo e di una Bmw. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno spento le fiamme e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini per cercare di chiarire l'episodio. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Vigili del fuoco di Bonea che all'alba sono anche intervenuti a Sant'Agata de' Goti per l'incendio divampato in un'abitazione a due livelli. Le fiamme hanno interessato la cucina al primo piano. Momenti di paura per i proprietari che per fortuna si sono svegliati e accorti del rogo e del fumo e sono usciti all'esterno ad attendere l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi estinto l'incendio che ha danneggiato pesantemente il tinello.