Auto in fiamme nella notte a Pannarano, indagano i carabinieri Non si esclude il dolo: danneggiata una Fiat Panda

Fiat Panda in fiamme nella notte a Bonea dove, probabilmente nel mirino di qualcuno, è finita la Panda di una donna.

L'allarme è scattato intorno alle 4 quando i residenti hanno notato il rogo avvolgere il veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri di Montesarchio. Spente le fiamme, i pompieri e i militari hanno effettuato un sopralluogo per cercare di capire le cause che hanno scatenato l'incendio. Non si esclude che si possa trattare di un incendio doloso.