Ha attestato il falso per ottenere il gratuito patrocinio, assolto La sentenza per Pompeo Masone, 57 anni

E' un'accusa che gli era già stata contestata in precedenza, dalla quale anche stavolta è stato assolto. Lo ha deciso il giudice Monaco per Pompeo Masone (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), 57 anni, di San Giorgio del Sannio,già noto alle forze dell'ordine, imputato di falsa attestazione dei redditi per l’ammissione al gratuito patrocinio.

In pratica, sosteneva la Procura, che aveva chiesto la condanna ad 1 anno, nell'istanza di aammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva indicato di percepire redditi rientranti nella soglia di ammissione, quindi nettamente inferiori rispetto all’ammontare del reddito effettivamente percepito.