Osapp: "Detenuto si scaglia contro due agenti e li ferisce: si intervenga" "Difficile contrastare questi eventi e gli agenti pagano sempre conseguenze"

"Stamane grave evento critico presso il carcere di Benevento, dove un detenuto straniero per futili motivi si e' scagliato con violenza brutale contro due poliziotti penitenziari di turno che son dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso all'interno del penitenziario sannita".

Lo rende noto il segretario provinciale dell' Osapp a Benevento Tommaso De Lia Tommaso che aggiunge: "e' difficile contrastare questi eventi imprevedibili che destabilizzano l'ordine e la sicurezza all'interno del penitenziario, ed a pagarne le conseguenze e' sempre il personale di Polizia Penitenziaria in prima linea, come quello di oggi, a cui va tutta la nostra vicinanza per quanto hanno subito".

Per il segretario regionale Vincenzo Palmieri, "purtroppo pur se comprensibile il fine trattamentale della legge Torregiani, ma ad oggi la Politica non si e' attivata a creare nuove strutture idonee a settorizzare e gestire i ristretti in funzione della pericolosita' criminale, cio' a discapito della sicurezza di tutti. Pertanto l'Osapp sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria tra i piu' rappresentativi sul territorio auspica interventi risolutivi da parte della Politica finalizzati ad un freno di queste escalation di aggressioni che il Corpo di Polizia Penitenziaria subisce quotidianamente in molti istituti penitenziari della nazione".