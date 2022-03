Opuscolo contro la violenza sulle donne distribuito dalla Polizia di Stato Il Questore Giobbi: "Fondamentale che le donne siano informate in maniera chiara"

La Polizia di Stato, nell’ambito della campagna permanente “Questo non e’ amore” in occasione della “Giornata internazionale della donna”, prosegue nella campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata al contrasto della “violenza di genere”.

Per la ricorrenza dell’8 marzo, domani, il Servizio Centrale Anticrimine ha realizzato un volantino pieghevole informativo che, per la provincia di Benevento, sarà distribuito dal personale della Questura in occasione degli eventi previsti presso l’auditorium di Sant’Agostino, alle ore 10.30 e alle ore 19.30 di domani.

Analoghe iniziative saranno messe in campo dal Commissariato in collaborazione con il Comune di Telese Terme. La brochure fornisce preziose indicazioni sulle modalità con le quali la violenza di genere si manifesta in pregiudizio delle donne, sui presidi istituzionali preposti alla tutela delle vittime e dei minori coinvolti, sulle previsioni normative atte a contrastare il fenomeno e sulle facoltà che ogni donna può esercitare in tale ambito.

“La normativa vigente fornisce alle donne vittime di violenza particolari garanzie e varie forme di aiuto – sottolinea il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi -. È fondamentale che le donne siano informate in maniera chiara ed esaustiva di tutto ciò che le istituzioni hanno messo in campo per contrastare una piaga sociale che, nonostante l’impegno profuso ad ogni livello, continua ad essere drammaticamente all’ordine del giorno. La Questura di Benevento è pronta ad assicurare il proprio sostengo alle donne che, vittime di violenze non solo fisiche, possono rivolgersi al personale della Polizia di Stato in ogni momento, mediante il numero telefonico di emergenza, a mezzo dell’app “YOUPOL”, tramite il sito internet istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) o anche di persona presso gli Uffici della Questura e del Commissariato di Telese Terme”.