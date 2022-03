Maltratta e ferisce la compagna, arrestato un 29enne Misura cautelare in carcere per un giovane che vive a Pontelandolfo

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla convivente le accuse per un 29enne di Pontelandolfo arrestato dai carabinieri. Nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura al termine delle indagini avviate dai carabinieri dopo la denuncia della donna. Secondo l'accusa l'indagato l’aveva aggredita con pugni alla schiena, alle costole e con un morso sull’avambraccio destro durante una lite. Soccorsa la malcapitata era stata medicata e giudicata guaribile con una prognosi di 40 giorni. Non l'unico episodio, secondo la ricostruzione degli inquirenti ma maltrattamenti “perpetrati – spiega il procuratore Aldo Policastro in una nota - nel tempo in danno della convivente, per lo più originati da futili motivi, violenze, ingiurie e minacce scaturivano spesso dal rifiuto opposto dalla compagna di consegnargli denaro. Venivano acquisiti gravi indizi in ordine anche ad una condizione da parte della vittima di perenne timore per la propria incolumità, in caso di reazioni avverse da parte del convivente alle continue vessazioni, tanto da farla desistere in più circostanze dal denunciarlo”.