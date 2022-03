Calci e pugni alla convivente, le lancia contro delle forbici e la ferisce Chiusa l'indagine per maltrattamenti e lesioni a carico di un 29enne di Benevento

Da un mese e mezzo è sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa, e ai luoghi che frequenta, ora si è chiusa l'indagine per maltrattamenti e lesioni a suo carico. Un atto che potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio di un 29enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Difeso dall'avvocato Luca Russo, il giovane è stato chiamato in causa da una indagine del sostituto procuratore Maria Colucci e della Squadra mobile, centrata sui comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della convivente, assistita dall'avvocato Fabio Russo.

Sotto l'effetto degli stupefacenti, l’avrebbe più volte picchiata con calci, schiaffi e pugni, e l'avrebbe offesa con epiteti ingiuriosi. In alcune occasioni l'avrebbe minacciata con un coltello, in due episodi le avrebbe stretto le mani al collo e le avrebbe lanciato contro un paio di forbici, colpendola al quadricipite destro. Inoltre, le avrebbe inviato numerosi messaggi via whatsapp, minacciandola ed apostrofandola pesantemente. Comportamenti contestati con l'aggravante di averli assunti alla presenza delle figlie minori.

Il 29enne ha ora venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive, poi il Pm procederà all'eventuale richiesta di processo.